Дочь Федора Емельяненко выписали из московской больницы

16-летнюю дочь спортсмена Федора Емельяненко выписали из больницы. Ранее сообщалось, что на девушку напал неизвестный и избил ее.

– Сегодня Мария была выписана из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Её здоровью ничего не угрожает, – цитирует "Интерфакс" собственный источник, знакомый с ситуацией. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "побои".

Полиция изучает обстоятельства и подробности происшествия. Изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения.

На дочь Емельяненко Марию напали накануне в Замоскворечье. СМИ связывают произошедшее с позицией бойца по детским боям в Грозном. Ранее в Чечне прошли детские бои без правил, которые транслировались по ТВ. Глава Чечни Рамзан Кадыров с гордостью рассказывал о победе своих малолетних сыновей. Федор Емельяненко возмутился мероприятием и отметил, что детские бои проходили по взрослым правилам. На этой почве у Емельяненко с чеченским руководством возникла публичная словесная перепалка. Доказательств о связи нападения на девочку с общественной деятельностью отца нет.