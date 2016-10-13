Дочь Федора Емельяненко выписали из московской больницы

16-летнюю дочь спортсмена Федора Емельяненко выписали из больницы. Ранее сообщалось, что на девушку напал неизвестный и избил ее.

– Сегодня Мария была выписана из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Её здоровью ничего не угрожает, – цитирует "Интерфакс" собственный источник, знакомый с ситуацией. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "побои".

Полиция изучает обстоятельства и подробности происшествия. Изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения.

На дочь Емельяненко Марию напали накануне в Замоскворечье. СМИ связывают произошедшее с позицией бойца по детским боям в Грозном. Ранее в Чечне прошли детские бои без правил, которые транслировались по ТВ. Глава Чечни Рамзан Кадыров с гордостью рассказывал о победе своих малолетних сыновей. Федор Емельяненко возмутился мероприятием и отметил, что детские бои проходили по взрослым правилам. На этой почве у Емельяненко с чеченским руководством возникла публичная словесная перепалка. Доказательств о связи нападения на девочку с общественной деятельностью отца нет.

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Места: Москва
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