СКР добился освобождения похищенного СБУ россиянина

Следственному комитету России удалось добиться освобождения гражданина РФ Владимира Безобразова, похищенного СБУ и незаконно осужденного на Украине.

Россиянин был захвачен в июне 2014 года в Одессе, где находился на отдыхе с семьей. Его обвинили в вербовке местных жителей для участия в боевых действиях на Донбассе. При этом на допросах к нему применялось физическое и психическое насилие с целью получения признательных показаний.

В итоге россиянин был осужден и приговорен к условному наказанию. Однако после оглашения приговора его вновь схватили сотрудники СБУ и отправили в тюрьму.

СКР установил лиц, причастных к похищению Безобразова. Их имена пока не называются, поскольку расследование данного случая и других похищений россиян на Украине продолжается, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя СКР Светлану Петренко. В ведомстве также отметили, что в действиях украинских силовиков присутствуют признаки таких преступлений, как похищение и торговля людьми.