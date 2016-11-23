Под днищем междугороднего автобуса на юге Москвы обнаружено взрывное устройство

В междугороднем автобусе «Новомосковск – Москва» в районе дома номер 33 по Ореховому бульвару в Москве обнаружено самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Агентство городских новостей «Москва», которое ссылается на источники в правоохранительных органах столицы.

Прибывшие на место происшествия саперы извлекли устройство, которое было прикреплено к днищу автомобиля. Пострадавших в результате инцидента нет.