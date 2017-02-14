Дневной сон помогает детям ускорить развитие речи
Американские ученые пришли к выводу, что дневной сон прекрасно развивает речевые навыки у детей. Эксперты провели исследование с участием 39 детей трехлетнего возраста, которых разделила на две группы. Первая группа детей регулярно спала днем, вторая – в это время бодрствовала.
Во время эксперимента дети изучали глаголы. Выяснилось, что малыши, у которых вскоре после процесса обучения был короткий сон, запоминали выученный материал значительно лучше тех, кто не ложился спать на протяжении еще 5 часов после учебы, - сообщает «ФАН».
Исследователи предположили, что секрет кроется в консолидации памяти во время сна, в том числе медленноволнового.
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