В Дмитрове затопило полицию и торговый центр
В подмосковном Дмитрове произошел потоп в местном отделении полиции и торговом центре «Дмитровский пассаж».
По словам одного из очевидцев, причиной «стихийного бедствия» может быть прорыв теплотрассы, поскольку вода горячая.
Он рассказал, что в торговом центре от наводнения пострадал отдел с обувью и одеждой в цокольном этаже. Работники магазина ходят по колено в воде и пытаются своими силами ликвидировать последствия.
Тем не менее, ТЦ продолжает работать в обычном режиме, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следующая новость Вологодский банк «Северный кредит» лишился лицензии
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии