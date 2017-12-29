В Дмитрове затопило полицию и торговый центр

В подмосковном Дмитрове произошел потоп в местном отделении полиции и торговом центре «Дмитровский пассаж».

По словам одного из очевидцев, причиной «стихийного бедствия» может быть прорыв теплотрассы, поскольку вода горячая.

Он рассказал, что в торговом центре от наводнения пострадал отдел с обувью и одеждой в цокольном этаже. Работники магазина ходят по колено в воде и пытаются своими силами ликвидировать последствия.

Тем не менее, ТЦ продолжает работать в обычном режиме, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».