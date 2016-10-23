Дмитрию Певцову запретили въезд в Латвию

Известный российский актер и певец Дмитрий Певцов был внесен в черный список Латвии. Певцов в ноябре должен был выступить на сцене "Дома Москвы" в рамках кинофестиваля "Московская премьера в Риге".

Сейчас в черном списке Латвии значатся несколько тысяч иностранцев, в том числе россияне - Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Валерия, Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков, сообщает ТАСС.

На этой недели власти Украины внесли в черный список певицу Наташу Королеву, родившуюся в Киеве.