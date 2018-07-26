Дмитрия Медведева оригинально поздравят с Днем гепатита

Активисты общественной организации «Вместе против гепатита» решили необычным способом поздравить премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с международным днем борьбы с этой страшной болезнью.

Акция заключается в раздаче всем желающим бесплатных открыток, которые потом необходимо отправить Медведеву.

Общественники напечатали десять тысяч таких открыток. Они считают, что у Минздрава недостаточно полномочий для эффективной борьбы с заболеванием.

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Поздравляю Вас с Всемирным днем борьбы с гепатитами! Прошу Вас поручить правительству разработку Государственной стратегии по борьбе с этими заболеваниями!», – говорится в тексте открытки.

Всемирный день борьбы с гепатитами отмечается 28 июля, сообщает «Федерал пресс».

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