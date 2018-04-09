Имя Дмитрия Хворостовского получит самолет «Аэрофлота»
Одному из самолетов «Аэрофлота» присвоят имя российского оперного певца Дмитрия Хворостовского.
Министерство транспорта Российской Федерации уже согласовало данное решение и подписало его.
Выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни, отмечает РИА Новости.
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