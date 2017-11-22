Дмитрия Хворостовского похоронят в Москве

Оперный певец Дмитрий Хворостовский будет похоронен в столице России на Новодевичьем кладбище.

В московском департаменте торговли и услуг «Интерфаксу» рассказали, что с соответствующим предложением в мэрию обратился министр культуры Владимир Мединский. Сергей Собянин его инициативу не поддержал. Дата прощания и похорон певца пока не определена.

Хворостовский скончался в Лондоне на 56-м году жизни. На протяжении двух с половиной лет он страдал раком мозга.