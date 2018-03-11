Дмитрий Ярош намерен захватить Крым и «расставить галочки»

Экс-лидер «Правого сектора» и советник начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Ярош заявил, что Киев имеет потенциал «показать, где украинская земля».

Он уточнил, что сначала Украина должна вернуть полуостров Крым и восстановить границы государства. Ярош добавил, что Донбасс необходимо «зачистить от всякого деструктивного антигосударственного элемента», передает «Коммерсантъ».

«Тут главное вернуть территории, а потом мы подумаем, будет уже другое время, там молодежь — у нас Кубань, Дон, Воронеж. Российские же политики галочку поставили на Крыме: «теперь это русская земля». Такие галочки мы тоже можем расставить. Всему свое время», - сказал Ярош.

В результате референдума Крым в 2014 году был присоединен к России. Более 97% населения проголосовали за возвращение полуострова в состав РФ. 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Крыма. Многие страны не признали присоединение полуострова и назвали это оккупацией.

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