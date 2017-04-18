Дмитрий Рогозин займется интеграцией систем «ГЛОНАСС» и «Платон»

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин возглавит совет директоров АО «ГЛОНАСС».

Он сменит на этом посту министра транспорта РФ Максима Соколова, отмечает Kommersant.ru.

По предварительной информации, Рогозин приходит в акционерное общество именно для того, чтобы курировать интеграцию «ЭРА-ГЛОНАСС» с системой «Платон».

Глобальная навигационная спутниковая система — российская спутниковая система навигации, разработка которой началась в СССР по заказу Министерства обороны. Одна из двух функционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации.

«Платон» — российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. Название «Платон» является сокращением от словосочетания «плата за тонны». С момента запуска в эксплуатацию системы 15 ноября 2015 года деньги будут взиматься с перевозчиков в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Правительство
Следующая новость Огонь из храма Гроба Господня впервые добрался до США

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО