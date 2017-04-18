Дмитрий Рогозин займется интеграцией систем «ГЛОНАСС» и «Платон»

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин возглавит совет директоров АО «ГЛОНАСС».

Он сменит на этом посту министра транспорта РФ Максима Соколова, отмечает Kommersant.ru.

По предварительной информации, Рогозин приходит в акционерное общество именно для того, чтобы курировать интеграцию «ЭРА-ГЛОНАСС» с системой «Платон».

Глобальная навигационная спутниковая система — российская спутниковая система навигации, разработка которой началась в СССР по заказу Министерства обороны. Одна из двух функционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации.

«Платон» — российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. Название «Платон» является сокращением от словосочетания «плата за тонны». С момента запуска в эксплуатацию системы 15 ноября 2015 года деньги будут взиматься с перевозчиков в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения.