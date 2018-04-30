Дмитрий Рогозин высмеял антироссийские заявления главы МИД Эстонии

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин высмеял в соцсетях заявление министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера о том, что с Россией необходимо взаимодействовать «с позиции силы».

Свое отношение к высказыванию главы эстонского МИД он выразил на своей странице в Twitter, передает телеканал «360».

«Эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силы», - написал Рогозин.

Ранее глава МИД Эстонии Свен Миксер выразил сомнение в непричастности России к инциденту с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В связи с этим Миксер заявил о намерении выстраивать отношения с РФ «с позиции силы».