Дмитрий Песков заменил Telegram «аськой»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заменил Telegram в своем смартфоне некогда популярной программой ICQ.
«Попробуем пока», — сказал помощник президента.
Ранее в Кремле заявили, что заменят Telegram одним из самых удобных, скоростных и качественных мессенджеров.
Вместе с тем, Песков призналмя, что такие сервисы «можно пересчитать по пальцам руки».
Таганский суд Москвы 13 апреля постановил немедленно заблокировать мессенджер Telegram в России из-за отказа предоставить ключи шифрования, сообщает Life.
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