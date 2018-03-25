Дмитрий Песков рассказал о приоритетных направлениях работы президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал направления работы Владимира Путина на четвертом сроке.
«Это симбиоз — Путин, которого мы все знаем и вокруг которого мы объединяемся, и плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем, у которого видение намного более широкое, чем у обычного избирателя», - отметил Песков.
Он сказал, что на новом президентском сроке «во-первых, будет формализована дорожная карта по реализации положений послания». Затем президент сформирует новую команду: кабинет министров и администрацию.
Песков подчеркнул, что приоритетом останутся внутренние дела, «проблемы, которые у нас есть», передает «РИА Новости».
Ранее на выборах президента России Владимир Путин набрал 76,69% голосов.
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