Дмитрий Песков рассказал о дальнейших планах президента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на новый президентский срок.
По его словам, Путин не собирается реформировать конституцию в вопросах президентской власти.
При этом Песков напомнил, что российский лидер не стал этого делать еще в 2008 году.
«Если президент РФ Владимир Путин решит менять конституцию, то реформа не коснется президентской власти», - заявил Песков.
Он также отметил, что нет основании сомневаться и не доверять тому, что Путин не собирается приспосабливать и адаптировать конституцию страны к собственной политической воле.
18 марта в России прошли президентские выборы. За кандидатуру Владимира Путина проголосовали более 76 процентов избирателей, сообщает агентство Nation news.
Следующая новость ФАС заподозрила Минздрав в сговоре с поставщиком лекарств
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии