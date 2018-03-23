Дмитрий Песков рассказал о дальнейших планах президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на новый президентский срок.

По его словам, Путин не собирается реформировать конституцию в вопросах президентской власти.

При этом Песков напомнил, что российский лидер не стал этого делать еще в 2008 году.

«Если президент РФ Владимир Путин решит менять конституцию, то реформа не коснется президентской власти», - заявил Песков.

Он также отметил, что нет основании сомневаться и не доверять тому, что Путин не собирается приспосабливать и адаптировать конституцию страны к собственной политической воле.

18 марта в России прошли президентские выборы. За кандидатуру Владимира Путина проголосовали более 76 процентов избирателей, сообщает агентство Nation news.

Новости по теме
Теги:
События: политика
Следующая новость ФАС заподозрила Минздрав в сговоре с поставщиком лекарств

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО