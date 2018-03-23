Дмитрий Песков рассказал о дальнейших планах президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на новый президентский срок.

По его словам, Путин не собирается реформировать конституцию в вопросах президентской власти.

При этом Песков напомнил, что российский лидер не стал этого делать еще в 2008 году.

«Если президент РФ Владимир Путин решит менять конституцию, то реформа не коснется президентской власти», - заявил Песков.

Он также отметил, что нет основании сомневаться и не доверять тому, что Путин не собирается приспосабливать и адаптировать конституцию страны к собственной политической воле.

18 марта в России прошли президентские выборы. За кандидатуру Владимира Путина проголосовали более 76 процентов избирателей, сообщает агентство Nation news.