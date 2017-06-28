Дмитрий Песков рассказал об отпуске президента

Президент России Владимир Путин не планирует отдыхать летом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, у президента довольно интенсивный рабочий график до сентября.

«Отпуска пока в графике не прослеживается, график достаточно интенсивный», — цитирует Life слова представителя Кремля.

При этом он рассказал, что сам планирует уйти в отпуск в августе, отметив, что еще не решил, куда поедет отдыхать.