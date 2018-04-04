Дмитрий Песков призвал Лондон извиниться перед Москвой

Маразм в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля зашел слишком далеко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его мнению, после заявлений главы лаборатории в Портон-Даун, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава МИД страны Борис Джонсон должны извиниться перед Россией.

«Российская сторона с самого начала сказала, что не имеет отношения. А, вот, министру иностранных дел Великобритании, который обвинял президента Путина, премьер-министру Великобритании как-то нужно будет смотреть в глаза своим коллегам по ЕС, которым они что-то рассказывали», — сказал Песков, отметил, то это «еще история долгая».

Кроме того, помощник российского лидера назвал сложившуюся ситуацию чудовищной, так как все обвинения британской стороны ни на чем не основываются, ничем не подкреплены.

Ранее специалисты британской лаборатории в Портон-Даун не смогли доказать российское происхождение вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Вместе с тем, власти Великобритании заявили, что обвинения России в отравлении Скрипалей основаны на сведениях о том, что Москва якобы ищет способы использовать химические вещества для убийств экс-сотрудников разведслужб, сообщает «ТВ Центр».