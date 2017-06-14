Дмитрий Песков предупредил об угрозе «санкционного пике»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прогнозирует очередное «санкционное пике» из-за планов Вашингтона по введению новых ограничений в отношении России.

«Что касается очередных санкционных устремлений наших коллег: нам не хотелось бы, чтобы мы опять входили в санкционное пике, но это не наш выбор», — подчеркнул Песков, отметив, что оценивать необходимо не намерения, а действия.

Представитель Кремля также отметил, что США вынашивают так много планов, что за всеми и не уследить.

Конгресс США в ближайшие дни рассмотрит вопрос ужесточения санкций против России, а также возможность запрета президенту США Дональду Трампу ослабить или отменить принятые меры без одобрения конгресса, сообщает «РИА Новости».