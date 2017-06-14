Дмитрий Песков предупредил об угрозе «санкционного пике»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прогнозирует очередное «санкционное пике» из-за планов Вашингтона по введению новых ограничений в отношении России.
«Что касается очередных санкционных устремлений наших коллег: нам не хотелось бы, чтобы мы опять входили в санкционное пике, но это не наш выбор», — подчеркнул Песков, отметив, что оценивать необходимо не намерения, а действия.
Представитель Кремля также отметил, что США вынашивают так много планов, что за всеми и не уследить.
Конгресс США в ближайшие дни рассмотрит вопрос ужесточения санкций против России, а также возможность запрета президенту США Дональду Трампу ослабить или отменить принятые меры без одобрения конгресса, сообщает «РИА Новости».
Следующая новость В Чувашии фура протаранила колонну велосипедистов
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии