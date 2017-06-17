Дмитрий Песков попросил дочь не писать о нем в соцсетях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил дочь Елизавету не упоминать его в блоге, который она ведет в Instagram.
Елизавета Пескова на это заявила, что не является его коллегой и хочет иметь отдельную жизнь, сообщает телеканал 360. Дочь Дмитрия Пескова также добавила, что жизнь в Париже не отдалила ее от Родины. Она выразила уверенность, что в России можно достичь всего, о чем мечтает современное поколение, пишет агентство Ura.ru.
Елизавета Пескова не раз размещала фотографии с отцом на своей странице в соцсетях. В начале мая она показала фотографию пресс-секретаря президента, где он покупал на рынке в Барселоне хамон и испанскую ветчину. Позже она назвала себя дочерью «главного вора и миллиардера страны».
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