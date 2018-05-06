Дмитрий Песков поделился подробностями инаугурации 7 мая
Церемония инаугурации Владимира Путина 7 мая пройдет по традиционному сценарию в Большом Кремлевском дворце, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Там глава государства пройдет по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский, где примет присягу. После этого президент выйдет на Соборную площадь, где пройдет смотр парада Кремлевского полка. По окончании парада в Благовещенском соборе состоится короткое богослужение, передает РБК.
«На церемонию, в частности, приглашены и доверенные лица президента, и представители различных движений и организаций, которые помогали главе государства в его работе и во время выборной кампании», - рассказал Песков.
Ранее пресс-секретарь сообщил, что до мероприятия Путин проведет несколько рабочих встреч.
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