Дмитрий Песков поделился подробностями инаугурации 7 мая

Церемония инаугурации Владимира Путина 7 мая пройдет по традиционному сценарию в Большом Кремлевском дворце, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Там глава государства пройдет по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский, где примет присягу. После этого президент выйдет на Соборную площадь, где пройдет смотр парада Кремлевского полка. По окончании парада в Благовещенском соборе состоится короткое богослужение, передает РБК.

«На церемонию, в частности, приглашены и доверенные лица президента, и представители различных движений и организаций, которые помогали главе государства в его работе и во время выборной кампании», - рассказал Песков.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что до мероприятия Путин проведет несколько рабочих встреч.

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