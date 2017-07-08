Дмитрий Песков отказался объснять «крюк» президентского лайнера на пути в Гамбург

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать маршрут следования самолета Владимира Путина на саммит в Гамбурге.

Песков на вопрос журналистов, почему президентский лайнер сделал крюк в 500 километров для облета стран НАТО, ответил: «Я оставляю без комментариев этот ваш вопрос, потому что все вопросы, связанные с передвижениями президента, напрямую касаются его безопасности».

Он добавил, что для обеспечения безопасности главы государства принимаются только те меры, которые признаны целесообразными. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь отрицательно ответил на вопрос, повлияли ли на график президента устроенные антиглобалистами беспорядки в Гамбурге. Он добавил, что на любом саммите предпринимаются повышенные меры безопасности.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в Гамбурге 7 и 8 июля. Участниками G20 стали 20 крупнейших национальных европейских экономик. В этом году саммит сопровождается крупными уличными протестами.