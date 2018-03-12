Дмитрий Песков не обиделся на Владимира Путина из-за «пурги»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал ответ на критику со стороны Владимира Путина в свой адрес.

В интервью «NBC» Владимир Путин заявил, что его пресс-секретарь «несет иногда пургу» и не всегда бывает понятно, чем именно руководствуется Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков назвал замечание в свой адрес «нормальным рабочим процессом» между начальником и подчиненным, подчеркнув постоянную требовательность Владимира Путина, передает Interfax.