Дмитрий Медведев выразил благодарность главе Минздрава

20 сентября российский премьер-министр Дмитрий Медведев, объявил благодарность министру здравоохранения России Веронике Скворцовой, сообщает Радиус

Отмечается, что государство благодарит главу Минздрава за заслуги в области охраны здоровья Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Как выяснилось, министр оказала медицинскую помощь пассажирке, которая плохо себя почувствовала на борту самолета рейсом Москва — Нью-Йорк. Несмотря на то, что женщине была оказана первая медицинская помощь, лайнер пришлось экстренно посадить в аэропорту Санкт-Петербурга.