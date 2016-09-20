Дмитрий Медведев выразил благодарность главе Минздрава
20 сентября российский премьер-министр Дмитрий Медведев, объявил благодарность министру здравоохранения России Веронике Скворцовой, сообщает Радиус
Отмечается, что государство благодарит главу Минздрава за заслуги в области охраны здоровья Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Как выяснилось, министр оказала медицинскую помощь пассажирке, которая плохо себя почувствовала на борту самолета рейсом Москва — Нью-Йорк. Несмотря на то, что женщине была оказана первая медицинская помощь, лайнер пришлось экстренно посадить в аэропорту Санкт-Петербурга.
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