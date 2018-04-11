Дмитрий Медведев вспомнил пенсию своей бабушки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о пенсии своей бабушки, говоря об индексации выплат работающим пенсионерам.

Он напомнил, что напомнил, что в советское время вообще не допускалось одновременное получение зарплаты и пенсии.

«Вспоминал свою бабушку, допускалось в определенных рамках — если пенсия небольшая и зарплата маленькая», - сказал премьер-министр.

Он также рассказал, что его бабушка работала сторожем и получала пенсию 40–50 рублей и зарплату порядка 60 рублей.

Также Медведев заявил, что вопрос повышения пенсионного возраста в России уже назрел, сообщает Life.