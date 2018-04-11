Дмитрий Медведев вспомнил пенсию своей бабушки
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о пенсии своей бабушки, говоря об индексации выплат работающим пенсионерам.
Он напомнил, что напомнил, что в советское время вообще не допускалось одновременное получение зарплаты и пенсии.
«Вспоминал свою бабушку, допускалось в определенных рамках — если пенсия небольшая и зарплата маленькая», - сказал премьер-министр.
Он также рассказал, что его бабушка работала сторожем и получала пенсию 40–50 рублей и зарплату порядка 60 рублей.
Также Медведев заявил, что вопрос повышения пенсионного возраста в России уже назрел, сообщает Life.
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