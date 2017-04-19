Дмитрий Медведев: США не ведут борьбу с террористами

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступающий с докладом в Госдуме, заявил, что США ведет в Сирии не борьбу с террористами, а борьбу с сирийским правительством.

Он добавил, что Россия не может повлиять на США, но очевидно, по его мнению, что дальнейшая эскалация насилия приведет только к разрушению сирийского государства.

Тем не менее, он пояснил, что правительство России и Министерство иностранных дел работу на этом направлении продолжат, будут искать ключи к диалогу и мирному урегулированию вопроса на Ближнем Востоке, отмечает ТАСС.

По словам Медведева, с точки зрения международного права, то, что было сделано американцами, является «актом военной агрессии», в то время как участие России в урегулировании ситуации в Сирии производится «на основании легального приглашения действующего правительства Сирии».

Ранее Дмитрий Медведев во время выступления коснулся вопросов налоговой политики государства, минимальных зарплат в стране и прокомментировал свое отношение к расследованию Алексея Навального.