Дмитрий Медведев утвердил концепцию единого информресурса о населении
В России до 2025 года будет создан единый ресурс о гражданах страны.
Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Как сообщает «Российская газета», данный проект будет реализован в четыре этапа: с 2017 по 2025 год.
Информация о гражданах страны, размещенная на едином ресурсе, позволит усовершенствовать контроль за поступлением страховых взносов на счета физлиц. Данная база соберет воедино сведения из уже существующих государственных и муниципальных систем.
Информацию об одном и том же человеке проверят, чтобы обеспечить достоверность сведений о гражданине. Жители страны также получат доступ к данным, которые будут храниться в системе.
Ранее сообщалось, что единую информационную базу о гражданах России разработают на основе Единого реестра записей актов гражданского состояния. Она соберет все данные, которые хранятся в загсах с 1926 года.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии