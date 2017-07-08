Дмитрий Медведев утвердил концепцию единого информресурса о населении

В России до 2025 года будет создан единый ресурс о гражданах страны.

Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

Как сообщает «Российская газета», данный проект будет реализован в четыре этапа: с 2017 по 2025 год.

Информация о гражданах страны, размещенная на едином ресурсе, позволит усовершенствовать контроль за поступлением страховых взносов на счета физлиц. Данная база соберет воедино сведения из уже существующих государственных и муниципальных систем.

Информацию об одном и том же человеке проверят, чтобы обеспечить достоверность сведений о гражданине. Жители страны также получат доступ к данным, которые будут храниться в системе.

Ранее сообщалось, что единую информационную базу о гражданах России разработают на основе Единого реестра записей актов гражданского состояния. Она соберет все данные, которые хранятся в загсах с 1926 года.

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