Дмитрий Медведев спрогнозировал рост ВВП

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает достижимым рост российской экономики по итогам 2017 года до 2%.

Глава министерства экономического развития Максим Орешкин, представляя в начале апреля обновленный макроэкономический прогноз на период до 2020 года, отмечал, что он подготовлен в двух основных вариантах: базовый и целевой. Оба варианта подразумевают рост ВВП в 2017 году на 2% при среднегодовой цене на нефть в 45,6 доллара за баррель.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что нужно сделать все для того, чтобы экономика развивалась по целевому сценарию прогноза Минэкономразвития, сообщает РИА Новости.

«По итогам года, как неоднократно анонсировалось, позитивная динамика, я надеюсь, будет еще заметнее. Во всяком случае, цифры, которые звучали, пока вполне достижимы, включая рост валового внутреннего продукта до 2%», — сказал он.