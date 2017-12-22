Дмитрий Медведев разрешил госзакупку иностранного ПО

Премьер-министр России Дмитрий Медведев снял запрет на закупку иностранного программного обеспечения (ПО) для государственных и муниципальных нужд.

Согласно постановлению правительства, запрет снимается на поставку программ, включенных в реестр евразийского ПО.

Уточняется, что речь идет об утверждении правил формирования реестра российских программ для ЭВМ и реестра программ для ЭВМ из государств Евразийского экономического союза, сообщает «Экономика сегодня».