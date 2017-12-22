Дмитрий Медведев разрешил госзакупку иностранного ПО
Премьер-министр России Дмитрий Медведев снял запрет на закупку иностранного программного обеспечения (ПО) для государственных и муниципальных нужд.
Согласно постановлению правительства, запрет снимается на поставку программ, включенных в реестр евразийского ПО.
Уточняется, что речь идет об утверждении правил формирования реестра российских программ для ЭВМ и реестра программ для ЭВМ из государств Евразийского экономического союза, сообщает «Экономика сегодня».
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