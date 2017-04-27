Дмитрий Медведев распределил деньги на промышленность

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распределил бюджет на 2017 год в промышленной сфере страны.

По его словам, правительство выделит более 80 млрд рублей на поддержку промышленности.

Средства пойдут на поддержку машиностроения, легкой промышленности и других обрабатывающих отраслей.

Кроме того, деньги предназначены, как отметил глава правительства, на обеспечение предприятий доступными кредитами, на замещение импорта и создание современных производств в России, сообщает ТАСС.

«У нас промышленное производство показывает рост, что важно. Неплохие темпы показали обрабатывающие отрасли. Для того, чтобы они развивались и дальше выделяется более 80 млрд рублей», - сказал Медведев.

Он также заявил, что более 5 млрд рублей выделяется на формирование комфортной городской среды, а 2,5 млрд распределяется на строительство и ремонт дорог в семи регионах (Бурятия, Тыва, Калининградская, Ростовская, Костромская, Рязанская, Ярославская области).