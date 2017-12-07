Дмитрий Медведев присоединил МГУ к решению проблем допинга
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о присоединении Антидопингового центра к МГУ им. Ломоносова.
Отныне Антидопинговый центр станет частью МГУ в качестве специального структурного подразделения.
Дмитрий Медведев отметил, что в России начали активную работу по устранению нарушений, была создана независимая общественная антидопинговая комиссия, принят национальный план по борьбе с допингом в российском спорте и комплекс мер по выполнению этого плана.
Также он добавил, что последние 1500 проб, которые были взяты у российских спортсменов, были определены как чистые, передает ТАСС.
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