Дмитрий Медведев присоединил МГУ к решению проблем допинга

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о присоединении Антидопингового центра к МГУ им. Ломоносова.

Отныне Антидопинговый центр станет частью МГУ в качестве специального структурного подразделения.

Дмитрий Медведев отметил, что в России начали активную работу по устранению нарушений, была создана независимая общественная антидопинговая комиссия, принят национальный план по борьбе с допингом в российском спорте и комплекс мер по выполнению этого плана.

Также он добавил, что последние 1500 проб, которые были взяты у российских спортсменов, были определены как чистые, передает ТАСС.