Дмитрий Медведев поздравил Ангелину Вовк с 75-летием
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил телеведущую Ангелину Вовк с 75-летием.
Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте правительства.
Медведев отметил, что «уникальный талант, артистизм, обаятельная улыбка» помогли Вовк стать самой яркой ведущей. Глава правительства подчеркнул: «Каждый Ваш выход в эфир – это всегда доверительная манера обращения, искренность и душевная щедрость, которыми Вы всегда делились со зрителями».
Вовк вела детские программы «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», отдельные выпуски «В гостях у сказки», передачу «Голубой огонек», фестиваль «Песня года» (с 1988 по 2006 годы), «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым и другие.
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