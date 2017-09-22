Дмитрий Медведев похлопочет за аграриев перед президентом

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что действующие условия бюджетного финансирования аграрно-промышленного комплекса (АПК) в 2018 год должны быть сохранены.

По его словам, несмотря на сложный бюджет страны, расходы на сельское хозяйство - защищенная часть бюджета.

Дмитрий Медведев пообещал, что не будет отступать от этой позиции, отмечая важность сохранения программы по социальному развитию села.

Также он заявил, что лично обратится к Владимиру Путину, чтобы тот оказал поддержку аграриям и защиту их интересов в России, сообщает «Ведомости».