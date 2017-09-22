Дмитрий Медведев похлопочет за аграриев перед президентом
Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что действующие условия бюджетного финансирования аграрно-промышленного комплекса (АПК) в 2018 год должны быть сохранены.
По его словам, несмотря на сложный бюджет страны, расходы на сельское хозяйство - защищенная часть бюджета.
Дмитрий Медведев пообещал, что не будет отступать от этой позиции, отмечая важность сохранения программы по социальному развитию села.
Также он заявил, что лично обратится к Владимиру Путину, чтобы тот оказал поддержку аграриям и защиту их интересов в России, сообщает «Ведомости».
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