Дмитрий Медведев подтвердил планы правительства в отношении МРОТ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что планы по уравниванию минимального размера оплаты труда (МРОТ) с прожиточным минимумом остаются в силе.
«Нам нужно выйти на модель, при которой минимальный размер оплаты труда становится равным прожиточному минимуму, и это мы сделаем обязательно», - цитирует главу правительства ТАСС.
Медведев заверил, что данная задача может быть реализована поэтапно в течение двух лет. При этом он учел возможные экономические проблемы и трудности с госбюджетом.
Премьер добавил, что на уравнивание МРОТ с прожиточным минимумом будет иметь «серьезное социальное значение».
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