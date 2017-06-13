Дмитрий Медведев подтвердил планы правительства в отношении МРОТ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что планы по уравниванию минимального размера оплаты труда (МРОТ) с прожиточным минимумом остаются в силе.

«Нам нужно выйти на модель, при которой минимальный размер оплаты труда становится равным прожиточному минимуму, и это мы сделаем обязательно», - цитирует главу правительства ТАСС.

Медведев заверил, что данная задача может быть реализована поэтапно в течение двух лет. При этом он учел возможные экономические проблемы и трудности с госбюджетом.

Премьер добавил, что на уравнивание МРОТ с прожиточным минимумом будет иметь «серьезное социальное значение».