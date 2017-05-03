Дмитрий Медведев почтил память воинов в Смоленске
Премьер-министр России встретился в Смоленске с ветеранами ВОВ и возложил венок к вечному огню.
В ходе визита в Смоленск Медведев посетит музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.», Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, а также Педагогический лицей имени Кирилла и Мефодия, сообщает Regnum.
Вечный огонь в сквере Памяти Героев был зажжен 28 сентября 1968 года, к 25-летию освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков. Его доставили в Смоленск из Москвы, от Могилы Неизвестного Солдата.
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