Дмитрий Медведев почтил память воинов в Смоленске

Премьер-министр России встретился в Смоленске с ветеранами ВОВ и возложил венок к вечному огню.

В ходе визита в Смоленск Медведев посетит музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.», Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, а также Педагогический лицей имени Кирилла и Мефодия, сообщает Regnum.

Вечный огонь в сквере Памяти Героев был зажжен 28 сентября 1968 года, к 25-летию освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков. Его доставили в Смоленск из Москвы, от Могилы Неизвестного Солдата.