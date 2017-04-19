Дмитрий Медведев: Необходимо сохранить материнский капитал

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что в стране необходимо сохранить программу материнского капитала по поддержке рождения второго и последующих детей.

Об этом он заявил во время своего выступления в Госдуме с докладом о работе правительства за 2016 год, сообщает ТАСС.

«Нам нужно подумать и о сохранении в том или ином виде программы материнского капитала, и о стимулировании, и это очень важно, рождения не только вторых и третьих детей, потому что этому плюс-минус научились делать, а о стимулировании рождения первенцев. Это действительно ключевая задача», - сказал премьер.

По словам главы правительства, российская система поддержки материнства уникальна и позволила сохранить численность населения, несмотря на негативные прогнозы. Он подчеркнул, что такой системы материнского капитала как в России нет нигде в мире.

Тем не менее, он считает систему несколько устаревшей и требующей модернизации для новых сдвигов в плане стимулирования повышения рождаемости в России.

Во время выступления Дмитрий Медведев коснулся вопросов налоговой политики, минимальных заработных плат, расследования Алексея Навального, вопроса участия США в сирийском конфликте, а также объема Резервного фонда страны.

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