Дмитрий Медведев: В этом году налоги повышать не будем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая с докладом в Госдуме, пообещал, что в 2017 году налоги повышаться не будут.

Премьер отметил, что собираемость налогов в России увеличилась, несмотря на действие моратория на повышение налоговой нагрузки, сообщает ТАСС.

«В первом квартале этого года налоговые поступления выросли почти на треть по сравнению с первым кварталом прошлого года. Это на самом деле очень важный показатель, хотя еще Черчилль когда-то говорил, что популярны только расходы, а сбор денег для их обеспечения никогда популярным быть не может. Но нам удалось увеличить собираемость налогов и я считаю, что это хороший результат», - констатировал Дмитрий Медведев.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 17 апреля Медведев отметил, что правительство, несмотря на довольно значительные трудности последних лет в экономике, по поручению главы государства сохраняет мораторий на увеличение налогов.