Дмитрий Медведев: Денег на пенсию хватит для всех россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев официально заявил от имени Пенсионного фонда, что деньги на выплату пенсий россиян в полном объеме есть, и никаких проблем не будет.

По словам премьер-министра, индексация пенсий состоится в январе 2018 года, при этом он заверил, что индексация будет явно выше (3,7%), чем инфляция.

Дмитрий Медведев отметил, что государство в 2017 году исполнило все свои социальные обязательства перед населением, но добавил, что социальная система страны не вполне справедлива и требует усовершенствования адресности – люди с разным уровнем доходов получают одинаковые выплаты, передает ТАСС.