Дмитрий Медведев: Денег на пенсию хватит для всех россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев официально заявил от имени Пенсионного фонда, что деньги на выплату пенсий россиян в полном объеме есть, и никаких проблем не будет.
По словам премьер-министра, индексация пенсий состоится в январе 2018 года, при этом он заверил, что индексация будет явно выше (3,7%), чем инфляция.
Дмитрий Медведев отметил, что государство в 2017 году исполнило все свои социальные обязательства перед населением, но добавил, что социальная система страны не вполне справедлива и требует усовершенствования адресности – люди с разным уровнем доходов получают одинаковые выплаты, передает ТАСС.
Следующая новость Астрономы открыли 72 новые галактики
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии