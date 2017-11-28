Дмитрий Хворостовский включен в число номинантов «Грэмми»

Скончавшийся на прошлой неделе российский певец Дмитрий Хворостовский посмертно номинирован на премию «Грэмми».

Артист претендует на награду в номинации «Лучший классический сольный вокальный альбом» за «Вокальный цикл Свиридова: отчалившая Русь», записанный с ансамблем «Стиль пяти» и Санкт-Петербургским государственным симфоническим оркестром, передает «Интерфакс».

В числе номинантов дирижер Максим Емельянычев за совместный альбом «Война и мир: гармония через музыку» с американкой Джойс Ди Донато и оркестром Pomo d"Oro.

На награду в номинации «лучшая опера» претендует Дирижер Валерий Гергиев номинирован за «Золотого Петушка» Николая Римского-Корсакова. Победители будут объявлены в конце января будущего года.