Дмитрий Хворостовский даст концерты в Сочи и Москве

Оперный певец Дмитрий Хворостовский выступит с концертами в Сочи и в Москве, несмотря на борьбу с болезнью.

Певец подтвердил свое намерение отказаться от лечения на время оперных проектов. Он заявил, что именно творчество помогает ему в тяжелой борьбе с недугом - летом 2015 года у Хворостовского была диагностирована опухоль головного мозга.

Певец сказал, что не может жить без своих концертов и дела, которое считает самым важным для себя.

Также он пояснил, что онколог, который его наблюдает, смотрит на него с изумлением, ведь не так давно Дмитрий Хворостовский передвигался только при помощи коляски, отмечает RG.ru.

После нескольких отмененных и отложенных выступлений в начале года знаменитый баритон с большим успехом появился в конце апреля на сцене в Торонто, а также преподнес сюрприз гостям «Метрополитен-опера» по случаю 50-летия театра.