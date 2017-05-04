Дмитрий Харатьян попал в «черный список» Украины

Российский актер Дмитрий Харатьян попал в «черный список» скандального украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма без разрешения властей Украины.

Как выяснили активисты сайта, доступ к которому закрыт на территории РФ, Харатьян с марта 2014 года неоднократно «незаконно пересекал государственную границу Украины».

Ранее в базу данных сайта попал и американский актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство. Украинские власти также обвинили его в незаконном посещении Крыма.

На этой неделе в базу данных «Миротворца» попали певица Нюша, Александр Маршал, Лолита Милявская, Сергей Шнуров, актриса Ольга Кабо, сообщает «Экономика сегодня».