Дмитрий Харатьян попал в «черный список» Украины
Российский актер Дмитрий Харатьян попал в «черный список» скандального украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма без разрешения властей Украины.
Как выяснили активисты сайта, доступ к которому закрыт на территории РФ, Харатьян с марта 2014 года неоднократно «незаконно пересекал государственную границу Украины».
Ранее в базу данных сайта попал и американский актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство. Украинские власти также обвинили его в незаконном посещении Крыма.
На этой неделе в базу данных «Миротворца» попали певица Нюша, Александр Маршал, Лолита Милявская, Сергей Шнуров, актриса Ольга Кабо, сообщает «Экономика сегодня».
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