Длинные ноги волейболиста помешали вылету самолета в Москву

Слишком длинные ноги волейболиста команды «ФАКЕЛ» из Нового Уренгоя Александра Кимерова стали причиной задержки рейса авиакомпании «Победа», следовавшего из Самары в Москву.

Как уточняется в материале, команда возвращалась с 23 тура мужской суперлиги. Рост Кимерова составляет 215 сантиметров, и для того, чтобы вытянуть ноги, он поменялся местами с пассажиром, сидящим у прохода, однако бортпроводница попросила пассажиров занять свои места, а затем доложила командиру экипажа о том, что ноги спортсмена мешают работе экипажа.

В результате вылет был задержан на 40 минут, а вызванные на борт полицейские вывели волейболиста из самолета, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».