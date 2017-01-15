Длина забора между Литвой и Россией составит 45 километров

Власти Литвы объявили о намерении построить заграждение на границе с Россией. Длина забора составит 45 километров, а цена – 3,6 миллиона евро.

Речь идет о границе с Калининградской областью. Руководитель Службы охраны государственной границы Ренатас Пожела отметил, что проблемный участок для Литвы составляет 130 километров. Забор планируется возвести по ее сухопутному отрезку, сообщает ТАСС.

Планируется, что Литва построит проволочный забор. Ограждение оснастят средствами электронного контроля. Литва заявила, что целью строительства является защита экономических интересов страны и укрепление безопасности.