Джулиана Ассанжа попросили помолчать на тему Каталонии

Власти Эквадора попросили основателя разоблачительного интернет-ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа не давать комментариев по каталонской проблеме.

В МИД Эквадора напомнили, что одним из условий предоставления убежища Ассанжу был запрет на высказывания, способные отразиться на внешней политике страны.

В ведомстве отметили, что не намерены портить отношения с Мадридом и поддерживают принципы территориальной целостности и суверенитета Испании. Кроме того, было подчеркнуто, что высказывания Ассанжа не отражают официальную позицию властей Эквадора, передает «Экономика сегодня».

Ранее Ассанж провел видеоконференцию, в которой выразил поддержку сторонникам независимости Каталонии.