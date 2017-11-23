Джулиана Ассанжа попросили помолчать на тему Каталонии
Власти Эквадора попросили основателя разоблачительного интернет-ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа не давать комментариев по каталонской проблеме.
В МИД Эквадора напомнили, что одним из условий предоставления убежища Ассанжу был запрет на высказывания, способные отразиться на внешней политике страны.
В ведомстве отметили, что не намерены портить отношения с Мадридом и поддерживают принципы территориальной целостности и суверенитета Испании. Кроме того, было подчеркнуто, что высказывания Ассанжа не отражают официальную позицию властей Эквадора, передает «Экономика сегодня».
Ранее Ассанж провел видеоконференцию, в которой выразил поддержку сторонникам независимости Каталонии.
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