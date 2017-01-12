Джордж Сорос потерял около миллиарда долларов из-за победы Трампа на выборах
Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США обернулась для одного из самых богатых людей Америки Джорджа Сороса потерей миллиарда долларов.
Сорос ожидал резкого падения рынков в день после выборов, и фактический подъем негативно сказался на капитализации фонда инвестора, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal.
По данным издания, Сорос был осторожен по отношению к колебаниям рынков в ноябре, однако после победы Трампа он начал играть на понижение. Источники WSJ отмечают, что это было «ошибкой», так как рынок продолжил расти и привел Сороса к убыткам.
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