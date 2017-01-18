Джордж Буш-старший переведен из обычной палаты в реанимацию

Бывший президент США 92-летний Джордж Буш-старший, госпитализированный в Хьюстоне, переведен из обычной палаты в реанимацию.

Госпитализирована также его 91-летняя супруга Барбара, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters, которое в свою очередь ссылается на пресс-службу бывшего президента.

Ранее сообщалось, что Буш-старший испытывал проблемы с дыханием. Бывшая первая леди страны находится под наблюдением врачей из-за кашля и симптомов усталости.

Буш-старший был президентом США с 1989 по 1993 год.

Новости по теме
Теги:
Места: США
Следующая новость Трамп придумал слоган для своей президентской кампании в 2020 году

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО