Джордж Буш-старший переведен из обычной палаты в реанимацию
Бывший президент США 92-летний Джордж Буш-старший, госпитализированный в Хьюстоне, переведен из обычной палаты в реанимацию.
Госпитализирована также его 91-летняя супруга Барбара, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters, которое в свою очередь ссылается на пресс-службу бывшего президента.
Ранее сообщалось, что Буш-старший испытывал проблемы с дыханием. Бывшая первая леди страны находится под наблюдением врачей из-за кашля и симптомов усталости.
Буш-старший был президентом США с 1989 по 1993 год.
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