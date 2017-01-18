Джордж Буш-старший переведен из обычной палаты в реанимацию

Бывший президент США 92-летний Джордж Буш-старший, госпитализированный в Хьюстоне, переведен из обычной палаты в реанимацию.

Госпитализирована также его 91-летняя супруга Барбара, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters, которое в свою очередь ссылается на пресс-службу бывшего президента.

Ранее сообщалось, что Буш-старший испытывал проблемы с дыханием. Бывшая первая леди страны находится под наблюдением врачей из-за кашля и симптомов усталости.

Буш-старший был президентом США с 1989 по 1993 год.