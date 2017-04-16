Джонсон призвал Россию присоединиться к западной коалиции в Сирии

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон предложил России войти в состав западной коалиции для борьбы с террористами «Исламского государства» (ИГ - запрещена в РФ).

Об этом сообщает газета Daily Telegraph. По мнению Джонсона, Москва может «присоединиться к коалиции, объединяющей более 60 стран, для борьбы против «Даиш» (арабское название ИГ) и сохранить свои стратегические интересы в Сирии с перспективой более плодотворных отношений с президентом Трампом». Глава британского МИД заявил, что России необходимо содействовать «реальному прекращению огня», положить конец применению химоружия и достичь политического урегулирования в Сирии, избавив граждан страны от режима Асада.

Джонсон подтвердил, что ответственность за использование химического оружия в Итлибе лежит на правительственных войсках. Он подчеркнул: «Британские ученые изучили образцы, взятые у жертв нападения. Они (пробы) подтвердили наличие зарина или похожего на него вещества».

Комментарии главы МИД Соединенного Королевства появились на фоне критики в его сторону из-за неудачной попытки призвать страны G7 ввести новые санкции в отношении России за поддержку Асада. Ранее Борис Джонсон отменил визит в Москву, назвав приоритетом подготовку к заседанию министров иностранных дел стран «большой семерки», сообщает РИА Новости.

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