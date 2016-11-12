Джонсон не примет участие во встрече Совета ЕС для обсуждения Трампа

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что решил не принимать участие во встрече Совета Евросоюза по иностранным делам, которую назначили для обсуждения победы Дональда Трампа на выборах президента США.

– Мы не видим необходимости в дополнительном совещании в воскресенье, потому что выборы в США были давно зафиксированы. Имел место быть акт демократии, там переходный период, и мы будем работать с нынешней и будущей администрацией для обеспечения наилучших результатов для Британии, – заявили в Лондоне. Глава британской дипломатии Борис Джонсон заявил, что в срочной встрече участвовать не будет. Заседание в нормальном режиме назначено на понедельник, сообщает РИА "Новости".

Ранее Джонсон выступил с поздравлением в адрес Дональда Трампа, который 8 ноября выиграл выборы президента США.

Новости по теме
Теги:
Места: США
Следующая новость Шесть человек задержаны по делу об убийстве Моторолы

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО