Джонсон допустил вмешательство России в парламентские выборы в Британии
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что Россия может повлиять на итоги досрочных выборов парламента.
Мнение главы дипведомства Британии опубликовано в газете Daily Telegraph. Джонсон сказал: «Я думаю, что это реальная возможность». При этом министр выразил уверенность во вмешательстве России в выборы в США и во Франции.
Он отметил, что российский президент Владимир Путин заинтересован в ослаблении Соединенного Королевства. Джонсон подчеркнул: «Путин, безусловно, обрадуется, если британская оборона ослабнет, британская внешняя политика станет менее активной, если мы обособимся от США».
Досрочные выборы в парламент Великобритании пройдут 8 июня, пишет ТАСС.
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