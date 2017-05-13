Джонсон допустил вмешательство России в парламентские выборы в Британии

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что Россия может повлиять на итоги досрочных выборов парламента.

Мнение главы дипведомства Британии опубликовано в газете Daily Telegraph. Джонсон сказал: «Я думаю, что это реальная возможность». При этом министр выразил уверенность во вмешательстве России в выборы в США и во Франции.

Он отметил, что российский президент Владимир Путин заинтересован в ослаблении Соединенного Королевства. Джонсон подчеркнул: «Путин, безусловно, обрадуется, если британская оборона ослабнет, британская внешняя политика станет менее активной, если мы обособимся от США».

Досрочные выборы в парламент Великобритании пройдут 8 июня, пишет ТАСС.