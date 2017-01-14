У Джонни Деппа украли 28 миллионов долларов

Менеджеры американского артиста, звезды Голливуда Джонни Деппа украли у него 28 миллионов долларов. Актер подал в суд на своих менеджеров, которые в период с 1999 по 2016 год незаконно присвоили себе эту сумму.

В иске адвокатов говорится: "Господин Депп является одним из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров в мире. Но он же является и жертвой грубого нарушения правил поведения со стороны своих менеджеров".

Актер недоволен тем, каким образом осуществлялась уплата налогов и штрафов: при этом, согласно его версии, были утрачены еще около шести миллионов долларов. До 10 миллионов менеджеры и вовсе перевели на счета третьих лиц - фактически они распоряжались деньгами Деппа как своими собственными.

Финансовый скандал не стал единственной неприятностью, с которой столкнулся артист. Ранее стало известно о том, что суд в Калифорнии официально расторг его брак с актрисой Эмбер Херд, сообщает ТАСС.