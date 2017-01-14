Джонни Депп и Эмбер Херд развелись
Суд Лос-Анджелеса завершил бракоразводный процесс актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд.
Согласно решению суда, Деппу придется заплатить Херд семь миллионов долларов, которые пойдут на благотворительность.
Экс-супруга отсудила у Деппа двух йоркширских терьеров и коня Эрроу. Деппу же отошла большая часть раритетной автоколлекции, включая Chevrolet Corvette 1958 года и мотоцикл Triumph 1949 года.
Инициатором развода с голливудским актером Джонни Деппом стала его супруга актриса Эмбер Херд. Она обвинила мужа в физическом насилии. Актеры были женаты чуть больше года, сообщает «Интерфакс».
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