Джонни Депп и Эмбер Херд развелись

Суд Лос-Анджелеса завершил бракоразводный процесс актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд.

Согласно решению суда, Деппу придется заплатить Херд семь миллионов долларов, которые пойдут на благотворительность.

Экс-супруга отсудила у Деппа двух йоркширских терьеров и коня Эрроу. Деппу же отошла большая часть раритетной автоколлекции, включая Chevrolet Corvette 1958 года и мотоцикл Triumph 1949 года.

Инициатором развода с голливудским актером Джонни Деппом стала его супруга актриса Эмбер Херд. Она обвинила мужа в физическом насилии. Актеры были женаты чуть больше года, сообщает «Интерфакс».